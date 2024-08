Maiara e Matheus Gabriel surgem de mãos dadas nos bastidores de show dela em São Paulo

A cantora Maiara , da dupla com Maraisa , atraiu os olhares ao chegar acompanhada em seu show em São Paulo na tarde deste sábado, 17. Ela surgiu de mãos dadas com o cantor Matheus Gabriel , que é seu ex-namorado. Porém, os dois não revelaram qual é o atual status do relacionamento e se reataram.

Matheus Gabriel ficou o tempo todo ao lado de Maiara e ajudou enquanto se dirigiam para a área do palco.

Vale lembrar que os dois namoraram por apenas quatro meses no ano de 2023. A separação foi anunciada em outubro de 2023. Na época, ela falou sobre a separação. “ Boa noite gente… Hoje não está sendo um dia fácil pra mim… Quando se fala em encerrar ciclos acho que não deve ser fácil pra ninguém… Eu e o Matheus não somos mais um casal… Mas seguiremos com a nossa amizade e respeito acima de tudo… Tenho muita gratidão! Por favor respeitem nosso término… Nosso tempo… Quero dizer que, independente de qualquer coisa, ele é uma pessoa maravilhosa que está batalhando a carreira dele e merece o máximo de respeito do mundo… Espero que entendam… É que nos apoiem nesse momento difícil! “, disse ela.

E completou: “ Outra coisa não criem conspirações, enredos… Enfim inverdades sobre o tempo do nosso relacionamento… Não houve traição… Não houve brigas… Não houve nada demais! Só que nós decidimos seguir nossas vidas por caminhos diferentes… “.

Em fevereiro de 2024 surgiram rumores de que eles teriam reatado o namoro, mas eles não se pronunciaram.