Fabiano Moraes Apresentadora, Gardênia Cavalcanti arremata duas esculturas durante leilão em prol da causa ambiental

Apresentadora do programa “Vem com a Gente”, da Band, Gardênia Cavalcanti , participou do evento Jaguar Parede 2024, no Hotel Fairmont, no Rio de Janeiro. Gardênia que é madrinha de uma das onças, a Darueira – guardiã da sabedoria, pintada pela artista plástica, Eduarda de Aquino, marcou presença no leilão.

Durante o leilão, a apresentadora arrematou duas onças, uma a onça negra por 13 mil reais e a onça que apadrinhou, por 12 mil reais.

“Mais uma causa que mexe com o meu coração e um momento especial como hoje, para minha memória. Precisamos cuidar do nosso ambiente, fauna, flora. E está aqui como madrinha de uma onça, ajudando a leiloar as onças do Cristo para nossas ações sociais. E ainda pensar que teremos a possibilidade acabar com a as ameaças de extinção desse bicho fenomenal que é a onça.

Além de ser madrinha de uma e fazer parte deste momento eu ainda arrematei uma outra. São duas maravilhosas e vou poder levar pra minha dias com mensagens lindas e artistas maravilhoso. Agora e sou amiga da onça.”, declara a apresentadora

