Fabiano Moraes Thaís Giraldelli se torna pioneira no Brasil ao obter certificação de perita judicial

Hoje, encerra-se a primeira turma de Peritos da área da beleza do Brasil, e Thaís Giraldelli é a única especializada no embelezamento do olhar, podendo atuar em todo o setor. Com o aumento dos procedimentos estéticos, a demanda do judiciário para esse tema também cresceu. Anteriormente, eram convocados peritos médicos cirurgiões plásticos para fornecer laudos em litígios envolvendo casos como extensão de cílios, sobrancelhas, micropigmentação, maquiagens, entre outros.

O Judiciário reconheceu a necessidade de peritos especializados na área da beleza para emitir laudos oficiais e pareceres, além de prestar assistência técnica cível para empresas do ramo. Na primeira turma, 10 profissionais renomados e de alta performance do mercado brasileiro se formaram como peritos e estão prontos para atuar em casos contenciosos.

No caso de Thaís, sua formação em Direito facilita o processo e reacende uma paixão antiga.

“O Judiciário agora terá a certeza de contar com peritos de forma assertiva e com profissionais extremamente qualificados para as demandas do nosso setor, que tendem a crescer cada vez mais, uma vez que o número de pseudoprofissionais está aumentando exponencialmente com formações por cursos superficiais e sem a devida certificação. As empresas também serão beneficiadas e poderão contratar esses profissionais como assistentes técnicos para contendas do SAC e outras finalidades. Todos saem ganhando”, finaliza Thaís.

A empresária tem se mostrado disruptiva no cenário da beleza nacional e internacional e é a mais nova contratação da indústria de extensão de cílios chinesa, a maior do mundo, para oferecer insights sobre as tendências de beleza no Brasil. Essa parceria é um reconhecimento de sua expertise e influência, destacando a importância do mercado brasileiro no cenário global da beleza.

Recentemente, presidiu a sessão da Câmara dos Vereadores de São José dos Campos na cerimônia de premiação aos profissionais da beleza destaque de 2024.

Palestrante de Harvard, conselheira nacional do CNPB e proprietária da rede Lash House, Thaís trouxe inúmeras novidades para o setor de embelezamento do olhar. Ela rompeu barreiras e agora atua no mercado da beleza como um todo, sendo embaixadora e influenciadora das maiores empresas do setor e fora dele, como Vermonth Importadora, Rareway Cosméticos, Staleks, Fismatek, Samsung e Ford. Segundo dados do Senac, o setor, que movimentou mais de 50 bilhões em 2022/2023, deve continuar surpreendendo com números cada vez mais expressivos.

