Colaboração para EGOBrazil Rebeca Andrade recebe aplausos em voo após brilhante desempenho nas Olimpíadas

Rebeca Andrade , que voltou ao Brasil como a maior medalhista olímpica do país, com um ouro, duas pratas e um bronze, continua a ser celebrada por onde passa. Recentemente, um vídeo nas redes sociais capturou um momento emocionante em que a ginasta foi homenageada durante um voo da Latam, surpreendendo todos os presentes.

A homenagem a bordo

Durante o voo, o comandante da aeronave fez um anúncio especial pelo sistema de som, destacando a presença da ginasta a bordo. “Senhoras e senhores passageiros, hoje é um dia muito especial para nós da Latam. Nós, como brasileiros, estamos muito orgulhosos de termos a bordo a maior medalhista olímpica da história do Brasil”, anunciou o piloto, gerando uma onda de aplausos entre os passageiros.

Erro no anúncio

No entanto, o comandante cometeu um deslize que chamou a atenção dos presentes. Ao finalizar sua fala, ele disse: “Que você, Rebeca, continue enchendo os franceses de orgulho. Parabéns, Rebeca.” Apesar do erro, a homenagem emocionou a todos, e a ginasta foi recebida com carinho pelos passageiros.

Rebeca Andrade beija a medalha de ouro – Alexandre Loureiro/COB

A repercussão nas redes sociais

O vídeo, que rapidamente se espalhou nas redes sociais, mostrou a admiração que os brasileiros têm por Rebeca Andrade. A ginasta, que tem uma trajetória marcada por superações e conquistas, vem recebendo uma série de homenagens desde seu retorno ao país, tanto em eventos públicos quanto em momentos inesperados, como esse no voo.

Diversos comentários como “ela merece”, e outros com emojis de emoção foram postados por diversos fãs e admiradores do trabalho da ginasta.