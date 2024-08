Tiago Ghidotti Jones Donizette lança livro “Além dos Palácios: Da periferia ao centro

Lançado na Expo empreendedor 2024, Livro Chama a Atenção de Líderes Políticos e Empresariais para a Transformação nas Periferias

Em meio a aplausos e discussões acaloradas sobre empreendedorismo e inovação, Jones Donizette lançou seu primeiro livro, “Além dos Palácios: Da Periferia ao Centro – 1010 Pensamentos para Inspirar Governos Justos”, durante a Expo Empreendedor 2024 , em São Paulo. O evento, que contou com a presença de grandes nomes como Pablo Marçal e João Carlos Semenzato, destacou a importância de repensar a governança pública a partir de perspectivas inovadoras e inclusivas.

Jones Donizette, que começou sua jornada profissional como gari, é hoje uma inspiração para muitos. Após conquistar seu diploma em marketing e estabelecer uma carreira sólida como jornalista, ele se tornou uma voz ativa na política brasileira. Sua história de superação e sua visão inovadora para a gestão pública o colocam atualmente em primeiro lugar nas pesquisas para prefeito de sua cidade natal, Itapecerica da Serra.

Com uma trajetória notável, Donizette já atuou como secretário de gestão tecnológica e comunicação, secretário de trabalho, emprego e renda, secretário de governo, e chefe de gabinete em Brasília. Essas experiências enriquecem sua visão sobre políticas públicas e administração governamental, refletidas nas páginas de seu livro.

“Além dos Palácios” oferece uma coleção de 1010 pensamentos que visam inspirar governantes a adotarem práticas mais justas e equitativas. Donizette utiliza sua experiência pessoal e profissional para propor soluções criativas que desafiam as práticas tradicionais de gestão pública. “A ideia é mostrar que é possível governar com justiça e eficiência, ouvindo e respeitando a comunidade”, afirma o autor.

O lançamento do livro na Expo Empreendedor foi estratégico. “Quisemos unir a força do empreendedorismo à política, mostrando que as duas áreas podem caminhar juntas para promover mudanças reais na sociedade”, explica Donizette. Durante sua palestra no evento, ele abordou como o empreendedorismo pode ser uma ferramenta poderosa para transformar realidades nas comunidades, especialmente aquelas mais carentes.

Como autor estreante, Jones Donizette vê neste livro uma oportunidade de expandir o alcance de suas ideias e iniciar um diálogo necessário sobre a política justa e eficaz. “Espero que este livro inspire tanto líderes quanto cidadãos a buscarem soluções inovadoras para os desafios que enfrentamos”, compartilha Donizette.

Nos próximos dias, está previsto o lançamento online do livro, que permitirá a um público ainda maior o acesso a essas ideias transformadoras. A expectativa é que o livro alcance não apenas políticos e gestores públicos, mas também cidadãos interessados em participar ativamente na construção de um futuro mais justo e promissor.

Para aqueles que já acompanham a trajetória de Jones Donizette, este livro é mais um passo em sua missão de impactar positivamente a sociedade. E, para novos leitores, “Além dos Palácios” é uma porta de entrada para um mundo onde a política é feita com humanidade e responsabilidade.

Sobre o Autor:

Jones Donizette é escritor, jornalista, e especialista em marketing político. Sua trajetória de vida, marcada pela superação e inovação, o coloca como uma das figuras mais influentes na política atual. Donizette continua a inspirar pessoas de todas as esferas sociais, mostrando que, com determinação e visão, é possível mudar o mundo.

