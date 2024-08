Fabiano Moraes Gran Vellas estreia com condomínio de alto padrão em Jericoacoara, uma das praias mais visitadas do mundo

Sendo o único condomínio fechado na região de Jeri, o Gran Vellas integra a natureza ao investimento na área onde se encontra o terceiro parque nacional mais visitado do Brasil, localizado na rota para os melhores beach clubs da região.

O empreendimento é um ponto estratégico para o refúgio dos praticantes de esportes náuticos.

Eleito por muitos como o local com o pôr do sol mais bonito do mundo, a região segue imbatível em pesquisas entre turistas para visitas e retornos. Com a temporada de ventos iniciando este mês, a movimentação no aeroporto triplica, com a chegada de brasileiros e estrangeiros, o que fomenta ainda mais o comércio local.

Com essa crescente demanda por hospedagem, surgem as Casas Gran Vellas: quatro modelos de casas que, na visão dos desenvolvedores e especialistas do mercado, representam uma grande oportunidade para quem deseja ter um lugar neste paraíso, rentabilizando com a alta demanda de hospedagem.

Considerada uma das praias mais visitadas do mundo, Jericoacoara é um destino em crescimento para empreendimentos nacionais e internacionais. O paraíso cearense foi o local escolhido para o primeiro lançamento da Gran Vellas Urbanismo no mercado imobiliário.

A Gran Vellas Urbanismo é uma incorporadora que se destaca por seus empreendimentos diferenciados, localizados em destinos turísticos de alta demanda no Nordeste brasileiro.

O empreendimento é uma parceria entre a Gran Vellas Urbanismo e a Alpha Inco, a incorporadora de alto padrão de João Gondim, conhecido como o “tubarão do mercado imobiliário”. A Alpha Inco possui mais de 20 anos de atuação no mercado imobiliário brasileiro, com projetos diferenciados de alto padrão em Jericoacoara, São Paulo e Santa Catarina.

“É um condomínio fechado, então será o primeiro bairro privativo de Jijoca, com lazer completo, incluindo uma praia artificial, arena de beach tennis, piscinas, academia e muito mais. Além disso, toda a fiação será subterrânea. Algumas pessoas que já adquiriram os lotes compraram mais de um, com a intenção de utilizá-los como casa de praia ou para locação por temporada. É um empreendimento único, com todo o lazer sofisticado que merece”, revelou Gondim.

As informações foram confirmadas pelo CEO da incorporadora, João Gondim, que destacou o interesse de compradores de todas as regiões do país.

