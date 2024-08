CI Divulgação Rodrigo Vidal homenageia seu pai, Alexsandro Vidal, e celebra a importância da presença paterna em sua vida

O ator jovem e talentoso ator de Todas as Flores e Neemias destaca o impacto fundamental de seu pai em sua vida e carreira e celebra o Dia dos Pais com uma mensagem especial

Neste Dia dos Pais , Rodrigo Vidal , que encantou o público como Biel na série de sucesso Todas as Flores da Globo/Globoplay e está prestes a estrear como Baruque na nova superprodução da Record , Neemias —um spin-off de Rainha da Pérsia no Univer Vídeo — prestou uma tocante homenagem ao seu pai, Alexsandro Vidal . Rodrigo, que passou o dia agarradinho ao seu pai, expressou o quanto o apoio e a presença de seu pai são fundamentais para sua trajetória, tanto na vida pessoal quanto profissional.

“O Dia dos Pais está sendo maravilhoso por poder ficar com meu pai. Durante a semana, o tempo é curtinho devido ao trabalho dele, minha escola e meus cursos. Mas no domingo, eu posso passar todinho com ele. Hoje, nesse dia especial, eu não desgrudo do meu pai, que é o cara mais incrível do mundo.” declarou Rodrigo com emoção.

Alexsandro Vidal tem sido um pilar essencial na vida de Rodrigo , oferecendo suporte incondicional e sendo uma fonte constante de inspiração. O pai de Rodrigo é mais do que um apoio em sua carreira; ele é uma presença constante e amorosa que ajuda a moldar a vida e o crescimento de seu filho.

Neste Dia dos Pais , Rodrigo celebra não só o pai, mas também o exemplo de dedicação e amor que Alexsandro representa. A presença constante de Alexsandro é um lembrete do impacto positivo e da importância que um pai pode ter na vida de um filho, refletindo a força e o carinho que compartilham.

O post Rodrigo Vidal homenageia seu pai, Alexsandro Vidal, e celebra a importância da presença paterna em sua vida apareceu primeiro em EGOBrazil .