Gabriel Avellar enaltece a presença ativa de seu pai, Humberto Avelar, em sua vida e carreira

O jovem ator, destaque como Felipe , o ‘ Pê de Peste ‘ em ‘ A Caverna Encantada ‘, homenageia o pai, o renomado diretor Humberto Avelar, pelo apoio constante que recebe tanto na vida pessoal quanto na profissional

Neste Dia dos Pais , Gabriel Avellar , que interpreta o travesso Felipe , conhecido como ‘Pê de Peste’ na novela A Caverna Encantada do SBT , aproveitou para prestar uma emocionante homenagem ao seu pai, Humberto Avelar . Gabriel , cuja atuação vem ganhando destaque na TV , reconhece o papel fundamental de seu pai em sua vida, tanto no âmbito pessoal quanto profissional.

” Apresento para vocês, o meu pai! Meu pai é o melhor do mundo!” expressou Gabriel com carinho.

Humberto Avelar , além de ser um pai presente e dedicado, é um renomado diretor de animação, conhecido por seus trabalhos em produções como Sítio do Picapau Amarelo (TV Globo e Cartoon Network) , Mundo Ripilica (Discovery Kids e TV Cultura) , e Diário de Pilar (Disney) . Recentemente, ele dirigiu o longa-metragem de animação Abá e sua Banda , que conta com um elenco estelar, incluindo a participação do próprio Gabriel Avellar, que emprestou sua voz aos personagens coquinhos e jabuticabinhas da trama.

O longa-metragem Abá e sua Banda é uma produção da Globofilmes e Fraiha Produções e inicia sua carreira em festivais nacionais e internacionais este semestre, estreando no prestigiado Festival de Cinema de Gramado e seguindo para exibição comercial em todo o Brasil nas próximas férias de fim de ano. Humberto Avelar é amplamente reconhecido também, pelos premiados curtas da série sobre folclore brasileiro Juro que vi . Alguns de seus trabalhos já receberam importantes premiações, destacando-se o Japan Prize (TV NHK/Tóquio) e menção especial d a UNICEF.

A presença de Humberto na vida de Gabriel é uma fonte constante de inspiração e aprendizado. O apoio incondicional do pai tem sido crucial para o desenvolvimento de Gabriel , não apenas como ator, mas como indivíduo. A relação entre pai e filho vai além do trabalho; é um laço forte que se reflete na confiança e no carinho que compartilham.

Neste Dia dos Pais , Gabriel Avellar celebra não só o pai, mas também o profissional talentoso e dedicado que Humberto Avelar é, reconhecendo o impacto positivo que ele tem em sua vida e na vida de tantos outros através de seu trabalho na animação e na televisão brasileira.

