Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, prestou uma homenagem ao ator no Dia dos Pais deste domingo (11). Em suas palavras, o dermatologista refletiu sobre a experiência da paternidade, compartilhando fotos de Paulo com os filhos, Gael e Romeu, de 4 anos. Paulo faleceu no ano de 2021, vítima das complicações da Covid-19.

Emocionante homenagem: viúvo de Paulo Gustavo compartilha lembranças no Dia dos Pais