Tiago Ghidotti Festival Isis de Dança do Ventre agita Indaiatuba em evento imperdível no Centro Cultural

Neste sábado, 10 de agosto, o Centro Cultural Hermenegildo Pinto – “Piano” em Indaiatuba , interior paulista, foi o palco de uma tarde e uma noite vibrante dedicada à dança do ventre.

O Festival Isis organizado por Elais de Carvalho e esta edição de Indaiatuba apresentado por Roberto Wernek reuniu entusiastas e talentos da dança em uma competição que destaca tanto a categoria solo quanto a de grupos.

O Festival Isis contou com diversas categorias, permitindo a participação de dançarinos amadores e avançados, e exibiu uma rica variedade de performances que exploraram as tradições e inovações dentro dos ritmos da dança do ventre. As apresentações foram avaliadas por um júri especializado, garantindo uma competição acirrada e de alta qualidade.

A noite do Festival Isis foi marcada por um show exuberante, que encantou o público com coreografias elaboradas e figurinos deslumbrantes. Além das competições, o evento ofereceu uma oportunidade para que os participantes se conectassem e celebrassem sua paixão pela dança, cultura e aprendizados do dia a dia, algumas mesmo nao sendo profissionais.

Festival Isis não só destacou talentos excepcionais, mas também reforçou a importância cultural e artística dessa dança tradicional, proporcionando uma plataforma para o crescimento e a expressão criativa.

O Festival Isis se consolidou como um evento essencial no calendário cultural, destacando-se como um pilar na promoção e valorização da dança do ventre. Com um ambiente vibrante e acolhedor, o festival proporciona uma plataforma única para que a dança do ventre não apenas continue a prosperar, mas também inspire uma nova geração de talentos.

O Festival Isis não só celebra as tradições dessa arte milenar, mas também abre portas para inovações e expressões criativas, reafirmando seu papel vital na cena cultural.

O encerramento do Festival Isis foi um momento de grande destaque, com a cerimônia de premiação reconhecendo e celebrando os melhores desempenhos da competição. A atmosfera vibrava com entusiasmo e alegria, refletindo o sucesso do evento e o profundo compromisso da comunidade com a promoção e valorização da dança do ventre.

O Festival Isis é amplamente reconhecido por sua capacidade de unir culturas e celebrar a diversidade através de eventos artísticos marcantes. Em sua mais recente edição, o Festival Isis ofereceu uma experiência imperdível para os amantes da música árabe, apresentando um show ao vivo da renomada Banda Al Fan . Este evento destacou-se não apenas pela qualidade da música, mas também pela atmosfera vibrante e autêntica criada pela banda.

Banda Al Fan: Mestres da Música Árabe

A Banda Al Fan é uma das mais respeitadas no cenário da música árabe contemporânea.

Composta por músicos de talento excepcional, a Banda Al Fan é conhecida por sua habilidade de fundir o tradicional com o moderno, criando uma sonoridade que cativa audiências ao redor do mundo.

Os integrantes da Banda Al Fan são mestres de vários instrumentos árabes clássicos, incluindo o oud , o qanun, e a darbouka , além de vocais que evocam as emoções profundas da cultura árabe.

Fotos: Marcus Lehman / EGOBrazil

