Tiago Ghidotti Como Kenzi Marinho transforma celulares comuns em câmeras de alta qualidade para fotos e vídeos

No mundo digital de hoje, a fotografia profissional não é mais privilégio exclusivo de câmeras caras e equipamentos sofisticados. Kenzi Marinho , um fotógrafo e influenciador com mais de uma década de experiência e criador do popular software de edição O Rei dos Presets, prova que é possível obter resultados impressionantes com qualquer modelo de celular, mesmo os mais antigos. Marinho compartilha suas dicas e técnicas para transformar qualquer captura móvel em imagens e vídeos de nível profissional.

O poder dos Presets

O Rei dos Presets , desenvolvido por Kenzi , é um software de edição que revolucionou a forma como os usuários podem transformar suas fotos e vídeos. Com a promessa de facilidade e eficácia, o O Rei dos Presets permite que qualquer pessoa, independentemente do nível de experiência, possa criar conteúdos de qualidade profissional com apenas alguns cliques.

“Os Presets são a chave para simplificar a edição e obter resultados consistentes”, explica Kenzi . “Eles permitem que você aplique rapidamente ajustes e estilos específicos, o que é essencial para quem trabalha com a fotografia móvel ou até mesmo para que fotografa em viagens e fotos do dia a dia. Com o O Rei dos Presets , qualquer pessoa pode alcançar um padrão elevado sem a necessidade de equipamentos caros ou conhecimentos avançados em edição.”

Dicas para fotos e vídeos de qualidade com qualquer celular

Marinho compartilha as seguintes dicas para ajudar usuários a obter o máximo de seus celulares, independentemente do modelo:

•⁠ ⁠Aproveite a iluminação natural: A iluminação é um dos aspectos mais importantes da fotografia. Marinho recomenda sempre fotografar em locais bem iluminados e, se possível, aproveitar a luz natural. “A luz suave e difusa de manhã ou no final da tarde pode melhorar drasticamente a qualidade das suas fotos.”

•⁠ ⁠Utilize a composição eficaz: Mesmo em celulares mais antigos, uma boa composição pode fazer uma grande diferença. A regra dos terços, onde a imagem é dividida em três partes iguais, tanto vertical quanto horizontalmente, ajuda a criar uma composição mais equilibrada e interessante. “Preste atenção na maneira como você posiciona os elementos na sua foto para criar um impacto visual maior”, sugere Kenzi .

•⁠ ⁠Explore os modos de câmera do celular: Muitos celulares, mesmo os modelos mais antigos, oferecem diferentes modos de câmera, como panorâmico, retrato e noturno. Conhecer e usar esses modos pode melhorar significativamente a qualidade das suas imagens. “Experimente os diferentes modos disponíveis e veja como eles podem beneficiar suas fotos”, aconselha Marinho.

•⁠ ⁠Aplique Presets para uma edição rápida e profissional: Após capturar suas fotos e vídeos, use o O Rei dos Presets para aprimorar suas imagens. “Os Presets ajudam a aplicar ajustes de cor, contraste e iluminação de forma rápida e uniforme, dando um acabamento profissional às suas fotos e vídeos.”

•⁠ ⁠Cuide da estabilidade: A estabilidade é crucial para evitar imagens borradas. Marinho recomenda usar um tripé ou apoiar o celular em uma superfície estável ao tirar fotos e gravar vídeos. “Manter o celular estável pode fazer uma grande diferença na nitidez das suas imagens”, afirma.

A evolução da fotografia móvel

Com a evolução dos smartphones e o advento de ferramentas como o O Rei dos Presets , a fotografia móvel se tornou uma opção viável para muitos. Kenzi Marinho demonstra que, com as técnicas certas e a ajuda de ferramentas adequadas, qualquer pessoa pode alcançar uma qualidade fotográfica que rivaliza com a de profissionais. “O objetivo é democratizar a fotografia e mostrar que, com um pouco de conhecimento e as ferramentas certas, qualquer celular pode produzir conteúdos de alta qualidade”, conclui Kenzi .

Em resumo, Kenzi Marinho está quebrando barreiras e redefinindo o que é possível na fotografia móvel. Com suas dicas e o O Rei dos Presets , ele prova que a qualidade profissional está ao alcance de todos, independentemente do equipamento utilizado.

