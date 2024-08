Viih Tube e Eliezer se divertem com a filha Lua em tarde de brincadeira com tintas Nesta quinta-feira (08), a pequena Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, aproveitou uma tarde cheia de diversão ao brincar com tintas no quintal de casa. A influenciadora digital compartilhou nas redes sociais momentos da primogênita toda envolvida na atividade, que terminou com a menina entrando em casa coberta de tinta! Em um vídeo descontraído, […]O post Viih Tube e Eliezer se divertem com a filha Lua em tarde de brincadeira com tintas apareceu primeiro em EGOBrazil.

