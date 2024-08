Fabiano Moraes Conheça o procedimento Globaltox com a médica dermatologista Dra Fabiana Pietro

A Dra Fabiana Pietro administra a clínica que leva seu nome, localizada em São Paulo, no bairro Jardim Anália Franco, há duas décadas, e tambem no bairro do Itaim Bibi. Recentemente, há aproximadamente dois anos, inaugurou a Villa Dermatto, em Sorocaba.

Globaltox®️ é uma versão avançada da aplicação de Botox (toxina Botulínica) no qual, além de tratar as rugas dinâmicas da face, atua também nas forças musculares que “puxam” o rosto para baixo, prejudicando a definição facial, acelerando o envelhecimento, além de induzirem à formação de rugas e flacidez no pescoço.

A aplicação do globaltox®️ inclui injeções no terço superior da face: testa, rugas dos olhos, rugas do bravo na glabela e rugas do nariz.

Tratamos também o terço inferior da face no intuito de definir a linha da mandíbula e preservar a arquitetura do rosto.

As aplicações também são feitas no pescoço, na região das bandas platismais, no sentido de relaxar a força com que o músculo desta região puxa o rosto para baixo e induz a formação de rugas e o aumento da flacidez.

Para finalizar, o Globaltox ainda conta com o Microtox®️, uma versão delicada de aplicação de micro-doses de botox ao redor dos olhos para tratar com mais precisão as rugas que se formarão nesta região ao sorrir.

Já o Biolurônico é um coquetel à base de Ácido Hialurônico, vitaminas e ativos regeneradores da pele que proporcionam uma melhoria da hidratação, rugas e poros da camada superficial da pele, no intuito de rejuvenescer e embelezar a face, pescoço, colo e mãos.

O Biolurônico complementa a ação do Globaltox no tratamento das rugas, já que, através de uma sinalização química direta entre as células, induz a regeneração cutânea, proporcionando um maior rejuvenescimento da pele.

Fabiana pietro, Médica Dermatologista, possui dupla formação em Medicina e em Farmácia e Bioquímica, com ênfase em cosmetologia.

