Na noite desta quarta-feira, 7 de agosto de 2024, a modelo e influenciadora Biah Rodrigues foi o centro das atenções ao prestigiar a estreia do projeto "NASH" no Cine Marquise em São Paulo. Biah Rodrigues, conhecida por seu estilo impecável, chegou ao evento com uma bolsa grifada que chamou a atenção dos presentes.

Com bolsa grifada, Biah Rodrigues prestigia o marido Sorocaba na estreia do projeto “NASH” em SP