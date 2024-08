Tiago Ghidotti Pelo terceiro ano consecutivo, Fernando e Sorocaba levam Churrasco OnFire para o Festival Interlagos

O evento , que une música, open churras, velocidade e carros, será no sábado, dia 10 de agosto, véspera do Dia dos Pais

Fernando e Sorocaba voltam ao Festival Interlagos pelo terceiro ano consecutivo com o Churrasco On Fire , um evento que combina música, gastronomia e experiências únicas.

O evento será n o dia 10 de agosto, véspera do Dia dos Pais , a partir das 14 horas.

Prepare-se para uma imersão completa nas melhores experiências, incluindo o maior test drive do mundo na pista de Interlagos .

O Churrasco On Fire Será uma tarde de celebração e experiências com open churras premium para toda a família, com atividades para todas as idades, garantindo diversão e grandes memórias.

“Estamos muito animados em retornar ao Festival Interlagos com o Churrasco On Fire ! É uma oportunidade única de reunir nossos fãs em uma celebração incrível, cheia de boa música e um open churras premium . Esperamos que todos aproveitem ao máximo essa experiência especial”, conta Fernando.

O público presente no Churrasco On Fire irá desfrutar de um open churras premium. O “ T eam On Fire”, composto por churrasqueiros renomados, apresentará uma seleção de cortes premium como picanha, costela, brisket , ancho, hambúrgueres, além de uma variedade de acompanhamentos que vão desde pão de alho e farofa até massas. Para adoçar o paladar, a sobremesa destaque será a famosa panqueca de doce de leite.

A dupla Fernando e Sorocaba preparou a máquina do churrasco, uma carreta gourmet de mais de 22 metros de comprimento, desenvolvida exclusivamente para o evento. Durante o show, a máquina transformou-se em um palco, onde Sorocaba aparece em cima de surpresa para uma performance única. As surpresas não param por aí, durante o show, Fernando irá preparar o seu famoso arroz carreteiro em cima do palco.

Para tornar a experiência ainda mais envolvente, o Churrasco On Fire em Interlagos contará com um palco em formato de T e uma ampla plataforma, oferecendo uma imersão completa para o público. A estrutura do evento será imponente, com um palco de grande dimensão, painéis de LED e cenografia interativa.

“Participar do Churrasco On Fire é sempre uma alegria para nós. Este ano, preparamos muitas surpresas para tornar a noite inesquecível. Queremos que o público viva momentos únicos e se sinta parte dessa grande festa que é o Churrasco On Fire no Festival Interlagos”, resume Sorocaba .

Você na direção! Viva seus sonhos com muita velocidade e adrenalina em Interlagos com o Churrasco On Fire e a dupla Fernando e Sorocaba ! Ingressos em: https ://auto.festivalinterlagos.com.br/ingressos/

O post Pelo terceiro ano consecutivo, Fernando e Sorocaba levam Churrasco OnFire para o Festival Interlagos apareceu primeiro em EGOBrazil .