Renato Cipriano “Passei por muitos momentos importantes dentro do jornalismo”, diz Anne Lottermann no Programa The Noite

O The Noite com Danilo Gentili desta terça-feira, 6 de agosto, no SBT, recebe Anne Lottermann . Muitos a conhecem por seu período como garota do tempo do Jornal Nacional, na TV Globo, ou por ter sido coapresentadora de Faustão na Band. Atualmente, a jornalista brilha com seu próprio canal no YouTube e com um programa na TV Cultura.

“Acho que passei por muitos momentos importantes dentro do jornalismo. Fiz rua, apresentação e quando chegou o término do projeto com o Faustão eu pensei: ‘O que eu quero da minha vida agora?’ Eu parei e pela primeira vez pude escolher o que queria. Sempre fui aproveitando as portas que se abriam e olhando o que tinha. Agora eu falei: ‘Quero construir a minha própria porta e passar por ela’. Foi o momento que resolvi criar o meu canal no YouTube”, conta.

O D’anne-se é um canal onde Anne entrevista mulheres em uma mesa de boteco sobre os mais diversos assuntos. “A ideia é inspirar outras mulheres. É um lugar onde todos podem ser entrevistados. O objetivo maior é levantar as mulheres e não bandeira nenhuma”.

Ao longo da conversa, Anne Lottermann fala sobre os 12 anos em que trabalhou na Globo, o fato de até hoje ser parada na rua com perguntas sobre o tempo e o período em que trabalhou ao lado de Faustão. Foi o apresentador, inclusive, que lhe proporcionou um a das maiores emoções da sua vida.

“Foi um dos presentes mais lindo que eu recebi. Não tinha ideia. Você pode imaginar o que é receber um Arquivo Pessoal do Faustão? Já sonhou com isso? Eu já sonhei em ser paquita da Xuxa, com tanta coisa e em um dia também estar no Arquivo Pessoal do Faustão. De repente, o Faustão está ali, seu amigo, fazendo um arquivo para você e contando a sua história para o Brasil inteiro. Para mim foi surreal, incrível”, afirma.

Além do seu canal no YouTube, atualmente, Anne Lottermann está novamente na televisão apresentando o game show ‘Quem Sabe, Ganha!’, na TV Cultura.

“Estava com muita saudade de fazer televisão”, finaliza a jornalista.

O The Noite desta terça ainda exibe a sabatina feita por Danilo Gentili e os especialistas do “Roda Solta” com Tião Bruto Sistemático.

O The Noite é apresentado por Danilo Gentili e vai ao ar de segunda a sexta-feira, no SBT. Hoje, a partir de 00h30.

O post “Passei por muitos momentos importantes dentro do jornalismo”, diz Anne Lottermann no Programa The Noite apareceu primeiro em EGOBrazil .