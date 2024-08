Mel Summers, intérprete de Anna em “A Caverna Encantada”, revela curiosidades da produção no “CaveCast” Nesta terça-feira, 06 de agosto, o “CaveCast” traz uma convidada especial: Mel Summers, a atriz conhecida por seu papel de Anna, em “A Caverna Encantada”. No bate-papo com os apresentadores Laura Castro e Nicholas Torres, Mel compartilha detalhes sobre sua trajetória artística e como surgiu seu sonho n a atuação. O episódio […]O post Mel Summers, intérprete de Anna em “A Caverna Encantada”, revela curiosidades da produção no “CaveCast” apareceu primeiro em EGOBrazil.

Mel Summers, intérprete de Anna em “A Caverna Encantada”, revela curiosidades da produção no “CaveCast”