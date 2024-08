Internautas ficam chocados com decisão de Andressa Urach de fundar igreja Andressa Urach, produtora de conteúdo adulto e influenciadora digital que deu o que falar ao realizar uma cirurgia para deixar a língua bifurcada, resolveu interagir com seus fãs no Instagram e revelou que pretende abrir uma igreja. Tudo começou quando a modelo usou a ferramenta de perguntas e respostas do Instagram. “Daqui uns cinco anos […]O post Internautas ficam chocados com decisão de Andressa Urach de fundar igreja apareceu primeiro em EGOBrazil.

