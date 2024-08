Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Ex-BBB Beatriz Reis compra mansão luxuosa por valor milionário, em SP

Beatriz Reis revelou a compra de uma mansão em Atibaia, no interior de São Paulo. Na segunda-feira (5), a ex-BBB publicou uma foto no Instagram, ao lado da mãe, Aricelina, e celebrou a conquista. “ Eu consegui “, escreveu.

Na rede social, a ex-vendedora comemorou o fato de ter realizado um sonho de família. “ Mãe, um dia eu te prometi que a nossa vida mudaria, e eu consegui! Foram muitos anos de luta pra chegar até aqui. Hoje começa um novo capítulo da nossa história e preciso expressar a minha gratidão a Deus por mais essa conquista! Mãe, bem-vinda à nossa nova casa “, expressou.

Já nos stories, ela pediu a ajuda dos seguidores para decorar a casa. “ Eita, meu Brasil! Gente, estou aqui com cara de louca, uma correria! Eu sei que estou meio ausente aqui, mas estou preparando conteúdo para mostrar a minha casa e vocês me ajudarem a decorá-la. Eu não arrumei nada ainda! Está do jeito que eu peguei. Do hotel, joguei e botei as coisas lá, não arrumei nada. Eu vou mostrar a minha ideia de decoração pra vocês me ajudarem a colocar cada coisa no lugar “, prometeu Bia.

De acordo com o jornal Extra, a residência custou R$ 2,5 milhões e possui 333m². O imóvel conta com quatro quartos, quatro banheiros, banheira de hidromassagem, garagem com vaga para quatro automóveis e uma área gourmet com churrasqueira e piscina. Ainda, a mansão é semi mobiliada.

Na antiga casa dos pais, a ex-BBB dormia num colchão de casal colocado no chão. Durante a sua participação no reality show, Beatriz contou que, por ter nascido em um sítio, passou parte da infância sem ter vaso sanitário. As fotos da nova mansão de Bia foram divulgadas pela Turra Imóveis, responsável pela venda do imóvel.

