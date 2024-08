Renato Cipriano Ex-BBB Amanda Gontijo e o noivo Danilo Monteiro, curtem Trancoso, na Bahia, onde irão casar ainda este ano

A ex-BBB Amanda Gontijo ao lado do noivo, o cirurgião plástico Danilo Monteiro , tiraram uns dias de férias para visitarem a charmosa cidade de Trancoso, na Bahia, e assim alinharem os últimos detalhes de onde os pombinhos irão realizar a cerimônia religiosa da união em uma celebração intimista.

Radiantes, o casal escolheu o Hotel Terraza Boutique, local onde irão receber os amigos e os familiares e contarão com a excelente estrutura do hotel para o tão aguardado ‘sim’ de um para o outro, após 2 anos de preparação, onde enfim os noivos irão subir ao altar no dia 09 de novembro deste ano.

“Essa cerimônia religiosa só vai reforçar todos os desejos que temos diariamente. E vai ajudar a renovar nossos votos de forma comemorativa”, revela Amanda, que tem uma união estável há quatro anos e está no processo de congelar os óvulos para se tornar mãe em breve.

Você sempre sonhou em se casar no religioso?

Já temos uma união estável, mas falávamos muito em conseguir ter condições financeiras para realizar uma festa religiosa e reunir nossa família e amigos. Só após nos estabilizamos, que começamos a realizar esse sonho, afinal, antes tínhamos outras prioridades, que naquele momento eram mais importantes. Há 2 anos, estávamos planejando nos casar, porém, nossos pais faleceram, e acabamos deixando para outro momento.

Vocês se casam em novembro em Trancoso, na Bahia. Tem algum motivo especial para a escolha do lugar e data?

Nosso casamento será no dia nove de novembro, data que marca o nosso encontro de cinco anos atrás, quando tudo começou. O casamento vai ser no Terraza Boutique, um hotel extremamente exclusivo. Sempre fui apaixonada pela Bahia, inclusive uma boa parte da minha infância passei lá com meus pais. É um lugar que gera essas memórias afetivas que me fizeram querer desde sempre me casar lá. E Trancoso é um lugar lindo e acolhedor. Além disso, dizem que “quem se casa em Trancoso, trancado está” (risos).

Vai ser um casamento grandioso ou mais intimista?

Bem intimista, para poucos convidados. Vamos convidar entre 100 e 150 pessoas mais próximas do casal. Também será uma cerimônia mais minimalista. Não quero um casamento conservador. Vai ser algo bem livre.

O noivo é cirurgião-plástico. Você pretende fazer algum procedimento estético para o grande dia?

Não. Apenas me dedicar ao treino e à dieta nesses quatro meses, afinal, com o processo de congelamento de óvulos acabei engordando um pouco. Já realizei a cirurgia de otoplastia (correção das orelhas) justamente para o casamento, mas pouquíssimas pessoas sabiam, afinal, estamos planejando o casamento há um ano, porém só estamos divulgando e convidando as pessoas agora, após a visita técnica ao local da cerimônia.

