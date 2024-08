A empresa que veio para revolucionar o mundo da comunicação e publicidade e não para de Crescer , agora conta com o ex lateral e penta campeão do mundo Cafú.

O lateral penta campeão do mundo de origem humilde e início no futebol nas categorias de base do Nacional-SP.

Jogou no São Paulo e os primeiros anos como profissional.

– Conquistas com o São Paulo, incluindo a Libertadores e o Mundial de Clubes.

Sua Carreira Internacional Impecável

Jogou na Europa e os clubes por onde passou (Zaragoza, Roma, Milan).

Destaque para as conquistas na Itália, incluindo o scudetto com a Roma e a Champions League com o Milan.

Já na Seleção Brasileira:

Primeira convocação e participação nas Copas do Mundo de 1994, 1998, 2002 e 2006.

Capitão na conquista do pentacampeonato em 2002, único jogador a disputar três finais consecutivas de Copa do Mundo.

Impacto e legado na seleção, com recorde de jogos e liderança.

Pós carreira causou Impacto e inspiração para futuras gerações de jogadores.

Atuando como embaixador do esporte e envolvimento em projetos sociais e beneficentes.

Reflexões sobre seu estilo de jogo, dedicação e disciplina.