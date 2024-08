Tiago Ghidotti Bete Mendes é reverenciada na abertura do Festival Internacional de Cinema de Paraty

Aos 75 anos de idade e 54 de carreira promissora, Bete Mendes recebeu o Troféu Jorge Amado na noite de quarta-feira, 31 de julho, na abertura oficial do F estival Internacional de Cinema de Paraty , realizada na Casa de Cultura.

A homenagem, por sua contribuição à sétima arte, destaca a relevância que o evento evidencia à presença feminina no audiovisual brasileiro.

Bete Mendes , que conviveu com Jorge Amado e Zélia Gattai , destacou sua emoção e gratidão;

Bete Mendes é reverenciada na abertura do Festival Internacional de Cinema de Paraty 5

“Sempre importante demais reconhecer o valor das pessoas que respiram, produzem e realizam a arte, em qualquer instância. Ser a primeira mulher homenageada neste Festival é um grande presente. Vida longa ao Festival Internacional de Cinema de Paraty ”, disse Bete.

Coube ao crítico Waldemar Dalenogare entregar o troféu à artista, engrandecendo ainda mais o momento.

A exibição do curta “ Esta Noite Seremos Felizes ”, de Diego dos Anjos , coroou a noite.

Bete Mendes é reverenciada na abertura do Festival Internacional de Cinema de Paraty 6

A magistral atuação de Bete Mendes e Othon Bastos emocionou o público presente e reafirmou o inegável talento da homenageada.

Idealizado, produzido e com curadoria dos irmãos Bruno e Jane Saglia , o Festival Internacional de Cinema de Paraty chega à histórica cidade com o objetivo de contribuir para a promoção artística, fomentar o turismo local, intensificar a cultura, promover fóruns, palestras, debates, encontros com profissionais do setor, entre outras muitas ações.

Reunindo expoentes do audiovisual, profissionais de extrema relevância em todo o país e no exterior, o Festival Internacional de Cinema de Paraty destacará uma vasta e ininterrupta programação.

Bete Mendes é reverenciada na abertura do Festival Internacional de Cinema de Paraty 7

Fotos: Divulgação

