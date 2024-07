Renato Cipriano Bellucci Assessoria se destaca no TikTok e na plataforma de transmissão ao vivo Bigo Live

A agência paulistana ‘Bellucci Assessoria’, liderada pela CEO Rafaela Bellucci , vem constantemente se destacando como uma das principais agências de aplicativos da América Latina. Recentemente, tornou-se a primeira assessoria brasileira a ser reconhecida internacionalmente por sua excelência no setor.

Pelo segundo ano consecutivo, a ‘Bellucci Assessoria’ recebeu o prêmio de melhor agência e está novamente na lista de indicados para este ano, com grandes chances de conquistar o troféu pela terceira vez. Com escritório na Avenida Paulista, um dos principais centros financeiros de São Paulo, a agência está em plena expansão, contratando cada vez mais profissionais para trabalhar com novos aplicativos importados da China e dos Estados Unidos, alguns dos quais geram receitas de até 100 mil dólares por mês. Alguns desses aplicativos oferecem chamadas de vídeo com restrições a conteúdos sensuais ou pornográficos.

Mesmo em um mercado de trabalho desafiador, a ‘Bellucci Assessoria’ continua contratando e oferecendo oportunidades de ganhos elevados, permitindo que seus colaboradores trabalhem remotamente. A agência está prestes a lançar seu próprio aplicativo, provisoriamente chamado de ‘Bellucci Chat’.

Após o sucesso com o público feminino e masculino, a ‘Bellucci Assessoria’ está expandindo seus serviços para o público LGBTQIA+, abrindo novas vagas para interessados em trabalhar remotamente. A agência utiliza aplicativos populares como ‘Bigo Live’ , ‘TikTok’ e ‘Kwai’ para transmissões de vídeos ao vivo, permitindo que os usuários demonstrem seus talentos, conectem-se com amigos e criem um ambiente de interação em tempo real.

“Tenho ajudado muitas famílias a superarem a crise, ganhando destaque em grandes sites de economia”, afirma Rafaela Bellucci. Além de assessorar indivíduos, a Bellucci representa vários aplicativos, como Fancyme, VMeet, Livu, Latte Meet e Live Chat, e oferece suporte a mais de 50 agências na América Latina, consolidando-se como uma das melhores do setor.

Os profissionais contratados pela agência ganham por meio de moedas gastas pelos usuários durante as interações nos aplicativos. A ‘Bellucci Assessoria’ oferece suporte completo e orientação diária para garantir que seus colaboradores aproveitem ao máximo as oportunidades oferecidas.

O aplicativo da agência está se tornando cada vez mais popular, e qualquer pessoa pode participar, desde que tenha tempo para se dedicar. Para mais dicas e informações, siga Rafaela Bellucci no Instagram @rafaelabelluccioficiall .

