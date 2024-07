Tiago Ghidotti Luan Santana arrastou uma multidão no penúltimo dia da Festa Julina de Jundiaí

No penúltimo dia da Festa Julina de Jundiaí , realizada neste sábado (27), o cantor Luan Santana levou a multidão ao delírio com seu show “ Luan City 2.0 “. A apresentação, que ocorreu com lotação máxima, transformou a noite na cidade do interior paulista em um verdadeiro espetáculo.

O palco, repleto de efeitos visuais e uma produção de tirar o fôlego, foi o cenário perfeito para os sucessos que marcaram a carreira do artista. Desde os hits consagrados como “ Meteoro ” e “ Te Esperando “, até as músicas mais recentes, Luan Santana mostrou porque é um dos maiores nomes da música sertaneja contemporânea.

Os fãs, que compareceram em peso, cantaram em coro cada canção, criando uma atmosfera de celebração e emoção. “Foi um show inesquecível. Luan Santana sempre se supera”, comentou uma das presentes, que aguardava ansiosamente pela apresentação desde o anúncio da programação da festa.

A Festa Julina de Jundiaí , conhecida por sua rica programação cultural e gastronômica, tem se consolidado como um dos principais eventos do calendário da cidade.

A apresentação de Luan Santana certamente ficará marcada como um dos pontos altos desta edição da festa. A expectativa agora fica para o encerramento do evento, que promete encerrar com chave de ouro mais um ano de sucesso neste domingo(28) com show do cantor Thiaguinho

Para aqueles que perderam a performance do ídolo sertanejo, fica o consolo de que a Festa Julina de Jundiaí continua a ser um palco de grandes momentos e encontros inesquecíveis.

Fotos: Eryck Patryck / EGOBrazil

