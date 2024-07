Tiago Ghidotti Jão encanta fãs na primeira noite da segunda semana da Festa Julina de Jundiaí

Após dois anos de espera, o cantor Jão se reencontrou com os fãs de Jundiaí na noite desta sexta-feira (26), durante a Festa Julina de Jundiaí. O evento, que já é tradição na cidade, foi marcado por um show emocionante que durou mais de duas horas.

Jão presenteou o público com um repertório repleto de seus maiores sucessos, já conhecidos e amados pelos fãs. Canções como “Pilantra”, “Idiota”, “Imaturo”, “Me Lambe” e “Meninos e Meninas” embalaram a noite e fizeram os joaonáticos matarem a saudade do ídolo.

A recepção calorosa dos fãs de Jundiaí e região foi um dos pontos altos do evento. A dedicação e entusiasmo do público foram correspondidos com muita energia e emoção por parte do cantor, que não escondeu a alegria de estar de volta à cidade.

O show faz parte da “ Superturnê “, que já passou por São Paulo e segue para outras regiões do Brasil.l como Curitiba, Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Recife, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, Belém e Manaus.

A Festa Julina de Jundiaí continua a atrair um grande público com sua programação diversificada, e a apresentação de Jão certamente foi um dos momentos mais aguardados e celebrados da festa.

Para esta sábado (27) o show fica por conta do cantor Luan Santana e no domingo (28) o cantor Thiaguinho fará a alegria do evento.

Fotos: Eryck Patryck / EGOBrazil

