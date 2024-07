Bruninho & Davi apresentam primeira parte do DVD “Ao Vivo em Curitiba” com faixas inéditas A espera acabou e Bruninho & Davi apresentam um lançamento muito aguardado por seus fãs, a primeira parte do DVD – Ao vivo em Curitiba. O EP traz sete faixas completas que capturam a energia e a emoção da gravação, que marcou o quarto DVD da dupla na capital paranaense. O projeto já está disponível […]O post Bruninho & Davi apresentam primeira parte do DVD “Ao Vivo em Curitiba” com faixas inéditas apareceu primeiro em EGOBrazil.

