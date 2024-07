Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Nathalia Timberg, aos 95 anos, encanta na estreia de ‘Fecho-Éclair’ em São Paulo

Na noite desta quarta-feira (24), a renomada atriz Nathalia Timberg brilhou no Teatro Itália Bandeirantes durante a estreia da peça ‘Fecho-Éclair’. Aos 95 anos, a artista demonstrou elegância e sorriu radiante ao prestigiar a produção que promete encantar o público paulistano.

‘Fecho-Éclair’ narra a história de um casal em sua lua de mel, após uma tumultuada festa de casamento. Enquanto o marido aguarda ansiosamente pela primeira noite com sua esposa, ela busca aflita por seu batom. O que parecia ser um pequeno contratempo se transforma em um catalisador para uma série de eventos inesperados, desencadeando questionamentos profundos sobre a ideia de “felizes para sempre” e a natureza efêmera do amor.

Com os talentos de Felipe Barros e Mayara Dornas em destaque, a peça aborda questões existenciais de forma envolvente, mergulhando nas complexidades das relações humanas e explorando a beleza e as incertezas do amor.

Nathalia Timberg, cuja carreira brilhante abrange décadas de sucesso nos palcos e na televisão brasileira, continua a inspirar gerações com sua presença marcante e sua dedicação ao teatro. Sua participação na estreia de ‘Fecho-Éclair’ é um testemunho vivo de sua paixão pela arte e um exemplo de vitalidade e elegância aos 95 anos.

Foto: Clayton Felizardo / Agência Brazil News

O post Nathalia Timberg, aos 95 anos, encanta na estreia de ‘Fecho-Éclair’ em São Paulo apareceu primeiro em EGOBrazil .