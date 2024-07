Fabiano Moraes João Gondim Tubarão estreia The Real Estate” seu mais novo reality show da Rede TV

No dia 22 de julho estreiou o “The Real Estate” o primeiro reality show da construção civil, que foi ao ar na Rede TV. O evento de lançamento reuniu grandes nomes do setor imobiliário e marcou o início de um programa inovador que promete revelar os bastidores do desenvolvimento de empreendimentos de luxo.

“The Real Estate” é uma iniciativa dos idealizadores João Gondim “ Tubarão ”, João Angeli, Vinicius Motta e Diego Carielo. O programa tem como objetivo mostrar o processo de construção civil, desde a concepção dos projetos até a entrega final dos imóveis, oferecendo ao público uma visão completa e detalhada da indústria. Além disso, busca unir e valorizar os profissionais do setor, destacando suas habilidades e desafios enfrentados no dia a dia.

A participação de grandes empreendedores no evento reforça a importância do programa para a categoria e sua relevância no cenário atual da construção civil.

O mercado imobiliário de luxo tem se mostrado promissor, com corretores de imóveis de alto padrão alcançando rendimentos expressivos. A participação de profissionais renomados como no ‘The Real Estate’ certamente acrescenta credibilidade e prestígio ao programa, além de oferecer inspiração para novos talentos da área.

O reality show não só promete entreter, mas também educar e motivar aqueles que desejam seguir carreira na construção civil e no mercado de imóveis de luxo. A presença de Sophia Martins na estreia foi um destaque à parte, consolidando o evento como um marco importante para o setor.

‘The Real Estate’ vai ao ar semanalmente na Rede TV, e os espectadores podem esperar uma jornada emocionante e informativa pelo universo da construção civil, acompanhando os desafios e conquistas dos profissionais que transformam sonhos em realidade.

Foto: Divulgação

O post João Gondim Tubarão estreia The Real Estate” seu mais novo reality show da Rede TV apareceu primeiro em EGOBrazil .