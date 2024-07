Tiago Ghidotti [object Object]

O projeto, que celebra os 15 anos de história de Marcos & Belutti , já era um sucesso antes mesmo dessa parceria com o grande nome do piseiro Nadson O Ferinha . No entanto, a canção, intitulada “Como Um Beijo”, foi lançada há menos de dois meses e já ultrapassou 50 milhões de reproduções nas plataformas de áudio e vídeo. Além disso, alcançou o TOP 18 das mais tocadas no Spotify e o TOP 50 no YouTube. A música gerou mais de 50 mil criações no Instagram e mais de 60 mil no TikTok. Para coroar essas conquistas, nesta segunda-feira (22), a música estreia nas rádios de todo o Brasil.

O videoclipe, que apresenta versos inéditos de Áureo Adien e combina elementos do sertanejo com a pegada do piseiro, está disponível no canal oficial da dupla.

“Estamos muito felizes com o resultado deste projeto. Completar 15 anos de carreira não é para qualquer um, e ver as pessoas cantando nossas músicas por aí é muito gratificante. As faixas inéditas, que misturam vários ritmos, têm sido muito bem recebidas, e estamos recebendo muitos elogios”, diz Marcos.

“Só temos a agradecer mais uma vez a todos que nos acompanham. É muito bom ver o resultado deste DVD de 15 anos, que foi planejado nos mínimos detalhes para sair perfeito. É muito legal ver que as pessoas também gostaram da nossa mistura com o piseiro”, complementa Belutti.

“Fiquei muito feliz em participar deste DVD em comemoração aos 15 anos de uma das maiores duplas do nosso país. Foi realmente uma honra, e a combinação da minha música com a deles deu muito certo. Estamos vendo o resultado desse trabalho”, declara Nadson.

As gravações de “Marcos & Belutti – 15 Anos” ocorreram em novembro de 2023 no Vila JK, uma famosa casa de shows em São Paulo, em um evento intimista apenas para familiares, amigos e alguns fãs da dupla. Com 18 faixas, o duo interpretou muitos dos sucessos que marcaram sua trajetória, além de canções inéditas e participações especiais que se destacam no mercado fonográfico: Simone Mendes emprestou sua voz potente para a faixa “Abandonado”, Matheus Fernandes animou o público com o sucesso “Casal de Solteiro”, Kamisa 10 trouxe o melhor da junção de pagode com sertanejo em “Solteiro Amador”, e Nadson O Ferinha mostrou seu talento no arrocha com o hit “Como Um Beijo”.

Para essa superprodução, os sertanejos contaram com uma equipe consagrada, incluindo Ivan Moura da GCA STUDIO, responsável pela direção do projeto, e Gabriel Pascoal, encarregado da produção musical.

