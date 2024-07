Tiago Ghidotti Pepita é coroada na Unidos de São Lucas e se torna segunda rainha de bateria trans de SP

Pepita , de 34 anos, foi coroada rainha de bateria da Unidos de São Lucas , escola de samba de São Paulo, no último sábado (20), e se tornou a segunda mulher trans a ocupar o posto de rainha de bateria no Carnaval Paulista. A cerimônia aconteceu na quadra da agremiação, no Parque São Lucas , bairro entre as zonas sul e leste de São Paulo.

Vestida de vermelho, a cor da escola, Pepita foi coroada em uma noite de festa na comunidade. A artista recebeu a coroa e caiu no samba com a bateria. Ela foi prestigiada pela ex-BBB Thelminha, que há anos desfila no Carnaval Paulista pela Mocidade Alegre, e pelo filho, Lucca Antonio.

“Estou extremamente honrada e emocionada com este convite. A bateria é o coração da escola e prometo dar o meu melhor para fazer deste Carnaval um momento inesquecível para todos nós que estamos envolvidos nessa festa popular tão linda”, disse a cantora sobre o novo posto.

A Unidos de São Lucas vai desfilar no Grupo de Acesso 1 no Carnaval de 2025, disputando uma vaga para o Grupo Especial, o principal da folia paulista. O samba-enredo escolhido pela escola é Ijexá , um ritmo musical que nasceu na Nigéria e foi trazido ao Brasil por africanos escravizados.

