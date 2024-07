Tiago Ghidotti Ex-bbb e influenciador Nego Di tem foto de registro policial vazada após prisão

O humorista e ex-BBB Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di , de 30 anos, foi preso em Florianópolis (SC) no último domingo (14), suspeito de envolvimento em um golpe que teria causado prejuízo de R$ 5 milhões a clientes. O assunto viralizou nas redes sociais, e a foto do registro dele na polícia, chamada mugshot, foi divulgada na internet.

Nego Di está preso preventivamente em Canoas, no Rio Grande do Sul, por suspeita de estelionato. Por isso, autoridades acessaram os documentos bancários do ex-BBB.

Na imagem, o ex-bbb aparece com o uniforme laranja e não esboça reação de tristeza ou medo ao ser clicado para o registro policial. A loja virtual “Tadizuera” do influenciador Nego Di, enviou um e-mail aos compradores alegando problemas de “desorganização” e prometeu devolver o dinheiro dos produtos não enviados.

O e-mail foi escrito em 2022 e solicitava às vítimas que enviassem seus dados bancários, número do pedido, nome e o valor pago no produto comprado que não foi recebido. Porém, nenhuma das vítimas consultadas teve resposta ao e-mail enviado, e muito menos o valor perdido.

Nego Di seria suspeito de lesar pelo menos 370 pessoas com a venda de produtos por meio de uma loja virtual da qual é proprietário — só que os produtos nunca foram entregues.

Acusado de praticar crimes de estelionato qualificado por fraude eletrônica e investigado por crimes de lavagem de dinheiro, fraude tributária e rifa eletrônica, teve o pedido de habeas corpus negado pela Justiça do Rio Grande do Sul na última segunda-feira (15).

O post Ex-bbb e influenciador Nego Di tem foto de registro policial vazada após prisão apareceu primeiro em EGOBrazil .