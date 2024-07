Tiago Ghidotti Celebration com shows de Joelma e Jota Quest marcam a semana de aniversário dos 25 anos do Hopi Hari

A partir de 18 de julho, os visitantes do Hopi Hari poderão adquirir ingressos para o Celebration, o evento anual que marca o aniversário do parque em novembro. Com uma programação repleta de atrações especiais, os participantes estão convidados a viver momentos mágicos durante todo o mês de comemorações.

No grande dia, 27 de novembro, data do aniversário de 25 anos do parque, o Hopi Hari abrirá suas portas para o Park by Night , funcionando das 19h às 2h da manhã. Atendendo a pedidos frequentes de abertura noturna, os visitantes poderão aproveitar as atrações do parque sob um espetáculo de luzes incrível, com destaque para a montanha-russa Katapul , que recebeu um novo design de iluminação após uma modernização. A noite será encerrada com um show piromusical no lago às 1h30.

Em 30 de novembro, além de um dia cheio de diversão no parque, os visitantes poderão desfrutar de um show inesquecível da banda Jota Quest , que também celebra 25 anos de carreira este ano. A noite terminará com outro show piromusical, garantindo um espetáculo visual memorável.

A tradicional Corrida 5k terá um toque especial com o tema dos 25 anos. Em 1º de dezembro, das 7h às 10h da manhã. Após a corrida, o parque abrirá normalmente às 11h, mas à noite os fãs de Brega-pop poderão curtir a estrela do gênero, Joelma. A celebração será concluída com mais um show piromusical no lago.

Além dessas atrações, o mês de aniversário trará de volta espetáculos que marcaram a história do parque. Os produtores originais dos shows foram convidados a retornar para este momento especial, trazendo de volta o espetáculo ‘ O Forasteiro ’ no Saloon ; ‘ Wild West Espetakular ’, na Rua de Wild West ; e um especial natalino do ‘Magia de Sonhar’, no Theatro de Kaminda, que também fará parte da programação de Natal.

Os ingressos em pré-venda para cada dia de evento custam de R$ 99,90 a R$ 159,90 no lote de lançamento, e o parque disponibilizará pacotes para as três datas especiais: 27/11, 30/11 e 01/12.

Alexandre Rodrigues, presidente do Hopi Hari , ressalta o ótimo momento do parque e seu crescimento contínuo: “Estamos entusiasmados em proporcionar atrações exclusivas e inovadoras para nossos visitantes e trazer programações nostálgicas que marcaram época. E as novidades não param por aí; temos diversas atividades já em preparação para surpreender e encantar nosso público durante todo o ano”, contou.

Prepare-se para viver momentos mágicos e inesquecíveis no Hopi Hari durante o Celebration. Garanta seus ingressos e não perca essa celebração especial de aniversário!

Serviço

Celebration 2024 – 25 anos do Hopi Hari

Datas: 27, 30 de novembro e 01 de dezembro

Ingressos e informações: hopihari.com.br/calendario ou (11) 4210-4000

Preços: Lote de lançamento de R$ 99,90 a R$ 159,90 dependendo da data da visita

Sobre o Hopi Hari:

Hopi Hari é um parque temático brasileiro localizado no quilômetro 72 da Rodovia dos Bandeirantes, no município de Vinhedo, interior do estado de São Paulo. Com 760 mil metros quadrados, uma área duas vezes maior que o Estado do Vaticano, o parque oferece mais de 40 atrações para toda a família, incluindo a Montezum, a maior montanha-russa de madeira da América Latina, e o Rio Bravo, um refrescante passeio por corredeiras com mais de 600 metros.

Conhecido como “O País Mais Divertido do Mundo”, Hopi Hari é dividido em 5 regiões: Kaminda Mundi, Mistieri, Wild West, Infantasia e Aribabiba. Considerado um dos maiores parques de diversão da América Latina, foi concebido como um país fictício, com capital própria e idioma específico, entre outras características. O parque está a 30 km de Campinas e 72 km de São Paulo, recebendo visitantes de mais de 250 municípios de todo o Brasil.

