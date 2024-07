Tiago Ghidotti Thom lança “Deus é Pernambucano” primeiro single da sua próxima mixtape

A faixa marca o início de uma nova fase na carreira do cantor

O cantor Thom acaba de lançar “Deus é Pernambucano”, primeiro single de sua próxima mixtape, a “THM Tapes”. Após o sucesso de seu projeto anterior, “Orla Culture Vol.1”, que já ultrapassou 800 mil plays e teve o single homônimo na programação do Multishow TVZ, Thom retorna com uma abordagem ainda mais pessoal em seu novo trabalho.

A sonoridade de “Deus é Pernambucano” é marcada por uma fusão entre elementos eletrônicos e tradicionais, criando uma rica experiência auditiva, sem deixar de lado a musicalidade e as influências pernambucanas de Thom. “Minhas referências não mudaram, mas trouxemos uma atmosfera mais disco para esse novo momento. Indo para uma sonoridade que toque em qualquer tipo de ambiente”, comenta Thom.

O single marca o início de uma nova fase na carreira do cantor, e traz na letra um desabafo sincero sobre os sentimentos de Thom. “Eu falo sobre o que eu tava sentindo naquele momento em que tinha acabado de me mudar para o Rio de Janeiro e disserto sobre alguns pensamentos meus, bons e ruins”, revela Thom.



Durante a criação da música, Thom decidiu se isolar socialmente durante uma semana para se reinventar liricamente. “Tentei pegar leve no trabalho convencional, cortei praticamente 100% o celular, não saí de casa e comecei a escrever e experimentar novas músicas”, explica. Esse “método caverna”, como ele mesmo define, resultou em novas músicas que farão parte da mixtape “THM Tapes”.



Essa faixa representa uma evolução musical e um amadurecimento na carreira de Thom. “Eu acho que a evolução veio no momento que eu imaginava que viria. Minhas músicas sempre foram uma espécie de conversa e, com o passar do tempo, eu sabia que junto com os novos problemas que surgiriam em minha vida, minha música ia se refletir sobre eles e consequentemente amadurecer junto comigo”, reflete Thom. “THM Tapes” promete continuar essa jornada com mais músicas que exploram temas e sonoridades semelhantes, mantendo a coesão e a identidade do projeto.

