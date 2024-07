Tiago Ghidotti Sabrina Sato revela seus planos de maternidade ao lado de Nicolas Prattes

Sabrina Sato , famosa comunicadora, revelou com sinceridade detalhes de sua vida íntima, abordando especialmente sua história afetiva com o ator Nicolas Prattes. O casal anunciou publicamente o início do relacionamento ainda em fevereiro de 2024, durante a celebração do Carnaval.

Enamorada, Sabrina demonstra toda sua alegria em compartilhar seu tempo com o protagonista da próxima novela das nove da Globo, ‘Mania de Você’. Em uma conversa com o site ‘Heloisa Tolipan’, a apresentadora fez questão de elogiar seu parceiro.

Ele é essencial para mim. Acredito que a peculiaridade que faz tudo se destacar é a forma como ele encara a vida. Nicolas possui uma calma incrível, muita paciência, porém ao mesmo tempo é uma das pessoas mais vibrantes que já conheci, o que contribui significativamente para equilibrar a agitação do meu dia a dia. Durante a conversa, Sabrina Sato compartilhou se o casal já planeja se casar e até mesmo ter um filho.

Ela, que já tem uma filha chamada Zoe, de 5 anos, fruto de um relacionamento anterior com o ator Duda Nagle, revelou que a pequena ficaria muito contente com a vinda de um irmãozinho. Mesmo assim, a apresentadora enfatizou que ela e Nicolas Prattes estão aproveitando o momento presente, sem pressa para os próximos passos.

Estamos em uma fase única e estamos desfrutando ao máximo. O que realmente nos importa é estarmos contentes e em equilíbrio, sem nos preocuparmos com convenções sociais. A Zoe adoraria ter um novo companheirinho e sempre tive o desejo de uma casa cheia com toda nossa família, porém estamos deixando que as coisas fluam naturalmente, sem pressões. Cada etapa é significativa e queremos vivenciar tudo conforme idealizamos”, afirmou Sabrina, concluindo.

