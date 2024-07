Tiago Ghidotti Luan Santana grava especial em Cotia (SP) com sigilo, exigências e mistérios

Luan Santana grava seu novo especial nesta quarta-feira (17), na cidade de Cotia, em São Paulo, com apenas 600 convidados, que receberam um convite com instruções bem específicas, do vestuário ao que podem revelar sobre o evento.

Convite para evento com cantor de 33 anos pede sigilo sobre local em Cotia (SP)

Com a descrição exata do céu no local e horário da gravação, o documento avisa que se trata de uma “expedição especial”, “porta de entrada para uma jornada que poucos terão a chance de experimentar”.

O EGOBrazil estará lá, e aos que embarcarem na aventura, tem de aderir ao all black — não pode nem uma camisetinha de outra cor por baixo do casaco, item de primeira necessidade no inverno paulista.

A ideia transmitida é que Luan Santana , de 33 anos, seja o único ponto de luz durante a gravação – como uma estrela sozinha no universo. Nada de fotos para as redes sociais: o convite avisa que os celulares serão confiscados na entrada, desligados e lacrados, sendo devolvidos ao final do evento.

Luan Santana já lançou três discos de estúdio e oito álbuns ao vivo e DVDs. Ele ganhou o Grammy Latino e o Prêmio Multishow de Música Brasileira. Entre seus grandes sucessos estão Solteirou , Meteoro , Perigosa e Abalo Emocional .

