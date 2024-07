Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Reynaldo Gianecchini mostra trocas de figurino em menos de um minuto

Reynaldo Gianecchini está focado em dar tudo de si ao musical ‘ Priscila, a Rainha do Deserto ’. Nesta segunda-feira (15), o ator usou suas redes sociais para compartilhar um vídeo em que mostra como funciona as rápidas trocas de figurino que precisa fazer durante o espetáculo.

“Como me montar em menos de 1 minuto. Com a ajuda desse time maravilhoso (são 8 pessoas aqui) fica fácil!!”, escreveu ele, na legenda da publicação feita em seu perfil oficial no Instagram. Logo em seguida, em outro post, Gianecchini mostrou o movimento oposto da troca de figurino.

“Como me desmontar em menos de 1 minuto. Com a ajuda desse time maravilhoso (são 8 pessoas aqui) fica fácil!!”, disse o artista. Os bastidores chamaram atenção do público, que encheu as publicações com comentários. “Incrível… Essas cenas dos bastidores. Que preparo físico!! Parabéns a todos!”, escreveu um internauta.

