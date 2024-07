Tiago Ghidotti Empresa de Rodrigo Faro e Allan Barros é comparada com Netflix e Spotify

Antigamente, pequenas empresas e empreendedores não tinham fácil acesso a grandes nomes para promover seus negócios. Era comum que pequenos empresários encontrassem uma celebridade e pedissem uma foto com seu produto ou um vídeo do artista mencionando seu negócio. No entanto, essa prática carecia de estratégia e impacto significativo. Em meados de 2019, durante uma conversa sobre negócios, o apresentador Rodrigo Faro e o publicitário Allan Barros decidiram fundar uma empresa que ajudasse os pequenos empresários a obter material publicitário de valor com grandes celebridades a um custo acessível. “Apenas 3% das empresas brasileiras tinham condições de realizar uma campanha de comunicação estruturada e bem produzida, com o endosso de uma grande estrela. Isso era um fato,” explicou Allan Barros .

Segundo Rodrigo Faro , a ideia de impulsionar marcas além das grandes empresas surgiu quando ele era frequentemente abordado por pessoas pedindo para gravar vídeos. O incômodo não estava em ser abordado, mas na falta de propósito e estratégia dessas gravações. “Durante um jantar em 2019, eu e Allan pensamos nas nossas maiores dores – eu como artista e ele como publicitário – e decidimos criar uma plataforma, como um Spotify de campanhas publicitárias, priorizando qualidade, estratégia e tecnologia,” comentou Rodrigo Faro.

A empresa ‘Aceleraí’ foi criada para popularizar a publicidade com grandes artistas. Atualmente, é a maior plataforma de publicidade, contando com nomes como Rodrigo Faro, Jojo Todynho, Juliana Paes, Deborah Secco, Gloria Pires, Cauã Reymond, Giovanna Antonelli, Murilo Benício, Carla Diaz, Henri Castelli, Monique Alfradique, José Loreto, Luiza Possi, Adriane Galisteu, Fabiana Karla, Fábio Porchat, entre outros.

O projeto de Rodrigo Faro e Allan Barros foi literalmente causar um grande impacto social na vida dos empreendedores de pequeno e médio porte. “O que antes não era possível de se fazer, hoje com o serviço completo da ‘Aceleraí’ é possível agregar valor ao seu negócio com uma grande variedade de criativos em vídeo e em outras vertentes com a imagem de grandes artistas.”, detalhou Rodrigo Faro.

O objetivo dos criadores da empresa é romper a bolha dos 3%, permitindo que mais empresas tenham acesso a figuras públicas e grandes nomes em suas estratégias de marketing. “Todo material de nossos artistas já é pré-produzido para mais de 160 segmentos. Quando o cliente entra em nossa base e nos envia o briefing e branding de sua marca, conseguimos personalizar toda a estratégia em apenas 15 segundos, graças à tecnologia avançada que utilizamos,” revelou Allan Barros.

A comparação do ‘Aceleraí’ com marcas como Netflix e Spotify se deve à vasta biblioteca de vídeos publicitários disponíveis para os contratantes escolherem. Atualmente, a empresa de Rodrigo Faro e Allan Barros conta com mais de 1 milhão de vídeos produzidos, oferecendo uma ampla variedade de temas e segmentos. O ‘Aceleraí’ hoje vem revolucionando a comunicação com muita tecnologia e inteligencia artificial.

O post Empresa de Rodrigo Faro e Allan Barros é comparada com Netflix e Spotify apareceu primeiro em EGOBrazil .