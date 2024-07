Tiago Ghidotti Ator Tony Ramos esbanja alegria em retorno aos palcos após cirurgias na cabeça

Na tarde de sexta-feira, 12, o renomado ator Tony Ramos alegrou seus admiradores ao aparecer contente em um vídeo exclusivo compartilhado pela atriz Denise Fraga em suas redes sociais. Tony, que passou por duas intervenções cirúrgicas de urgência na cabeça recentemente, comemorou sua volta aos palcos.

Totalmente recuperado do ocorrido, o ator veterano surgiu radiante de felicidade durante um ensaio da peça ‘O Que Apenas Compartilhamos em Conjunto’. “Estamos todos contentes, finalizando um ensaio aqui. Estou com minha xícara de chá apenas para salientar que estamos retornando hoje, 12 de julho, de 2024. Sinto-me extremamente alegre, com a graça de Deus, por ter conseguido voltar com ela e retomar uma peça que nos é tão querida”, afirmou Tony Ramos.

Na legenda, Denise Fraga expressou sua alegria com o retorno do ator aos palcos. “A vida nos reserva surpresas. Ela é imprevisível e cheia de reviravoltas. E continua nos emocionando. E hoje estamos em comemoração! Ele está de volta!”, escreveu a atriz.

Repletos de sentimentos intensos, com o coração transbordando de reconhecimento e felicidade, iremos nos apresentar no palco do TUCA esta noite para mais uma vez tentar compreender ‘O QUE APENAS ENTENDEMOS JUNTOS!’. Este espetáculo, que além de expressar tudo o que expressa, agora traz consigo essa narrativa, o triunfo da vitalidade desse artista excepcional, desse indivíduo incrível chamado Tony Ramos”, disse Denise.

É importante ressaltar que Tony Ramos já estava de volta ao set de filmagens em junho. No dia 26 do mesmo mês, o renomado ator finalizou as gravações do longa-metragem intitulado ‘A Lista’, ao lado de Lilia Cabral, nos Estúdios Globo localizados no Rio de Janeiro.

Fotos: Patrícia Devoraes e Andy Santana /Brazil News

