Vitor Valle se desta em “Pedaço de Mim”: Estreia triunfal no streaming

Aos 17 anos, Vitor Valle se destaca na Netflix como Inácio, ao lado de Paloma Duarte e Juliana Paes, consolidando seu talento em uma produção globalmente aclamada

Vitor Valle, faz sua estreia no streaming com um papel marcante no melodrama “Pedaço de Mim” , sucesso crescente na Netflix desde sua estreia em 5 de julho. A produção já ocupa a quinta posição no TOP Global de séries em língua não-inglesa, tendo alcançado a terceira posição mundial.

Na trama, Vitor interpreta Inácio , um adolescente que lida com retinose pigmentar, uma doença degenerativa visual. Filho de Silvia (Paloma Duarte) e sobrinho de Liana (Juliana Paes) , Inácio enfrenta desafios crescentes à medida que sua visão deteriora.

“Pedaço de Mim” oferece uma temporada de 17 episódios, centrando-se em Liana, uma mulher grávida de dois homens diferentes, e Silvia, sua irmã e médica dedicada que descobre a complexa situação. Silvia torna-se um pilar de apoio para Liana, enquanto Vicente (João Vitti) transforma sua vida, ajudando-a a abrir-se para novas perspectivas.

Vitor Valle , que já atuou em “Gênesis” (Record TV) e “Reis” (Record TV) , celebra a diversidade de experiências de atuação. “Foi maravilhoso gravar para televisão, cinema e agora streaming. Cada formato oferece um aprendizado único,” afirma Vitor. Ele acrescenta que contracenar com Paloma Duarte e Juliana Paes foi um marco significativo em sua carreira, dizendo: “Ser filho de Paloma Duarte e sobrinho de Juliana Paes é um aprendizado e tanto. Muita troca e muito carinho dentro e fora das cenas.”

Antes de “Pedaço de Mim” , Vitor já havia se destacado como Riobaldo em “Grande Sertão” (dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda , 2024, que ainda será disponibilizada no Globoplay). Vitor também brilhou em sua estreia na TV como o malvado favorito Príncipe Dnin-Sim em “Gênesis” (Record TV) . Agora, ele volta a brilhar no streaming ao dar vida ao personagem Inácio , no sucesso mundial “Pedaço de Mim”.

Com Inácio , Vitor continua a expandir seu repertório e a encantar o público com sua interpretação autêntica e emocional.

“Pedaço de Mim” não só destaca o talento de Vitor , mas também exibe a força das produções brasileiras no cenário global. Para os jovens aspirantes a atores, Vitor é um exemplo inspirador de dedicação e paixão pela arte, demonstrando que com trabalho árduo e comprometimento, é possível conquistar papéis significativos e deixar uma marca duradoura na indústria do entretenimento.

O sucesso de “Pedaço de Mim” e a atuação de Vitor Valle são um lembrete do poder das histórias bem contadas e das performances autênticas. À medida que ele continua sua jornada, o público pode esperar ver Vitor em papéis ainda mais desafiadores e diversos, solidificando seu lugar como uma estrela em ascensão no mundo das artes.

