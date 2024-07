Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Maitê Proença desfruta da Chapada dos Veadeiros e coloca apartamento à venda

Aos 66 anos, a renomada atriz e escritora Maitê Proença continua desfrutando de sua estadia na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e compartilhou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (11), fotos deslumbrantes do local, incluindo momentos refrescantes em cachoeiras e prática de exercícios ao ar livre com um body de mangas compridas.

Maitê, que fez uma participação na segunda temporada da série Bom Dia, Verônica, exibiu sua boa forma enquanto fazia alongamentos sobre as pedras, rodeada por uma paisagem verde. Enquanto se refrescava em uma das cachoeiras da região, ela ainda mencionou “Mamãe Oxum”.

Ultimamente, Maitê expressou tristeza por não conseguir vender seu luxuoso apartamento, mesmo após colocá-lo à venda por um preço alto. O imóvel está situado no edifício Chopin, com vista para a praia de Copacabana e ao lado do hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Com área total de 300 metros quadrados, o apartamento foi disponibilizado para compra em agosto do ano passado pelo valor de R$ 4,9 milhões, porém teve seu preço diminuído para R$ 4,5 milhões. Segundo a atriz, o imóvel ainda está disponível para venda devido ao interesse das pessoas em negociar por um valor menor. Ela ressaltou que o apartamento possui um valor estabelecido e caso haja interesse, este é o preço a ser pago. Além disso, destacou que o local conta com vizinhos famosos, como Narcisa Tamborideguy e Gilberto Gil.

Reprodução/Instagram

