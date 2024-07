Biel retorna ao mercado musical com regravação de ‘Pimenta’ e três singles inéditos “Tô chegando, hein”! Para comemorar seus 10 anos de estrada, Biel anunciou oficialmente seu retorno ao mercado musical com três lançamentos inéditos para o mês de julho e a regravação inédita de Pimenta, a partir de 11 de julho. “Falar em dez anos de carreira me faz olhar para trás e passa um filme na cabeça, […]O post Biel retorna ao mercado musical com regravação de ‘Pimenta’ e três singles inéditos apareceu primeiro em EGOBrazil.

