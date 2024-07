CI Divulgação A Infância de Romeu e Julieta entra na retal final e atriz Yasmin Praddo se despede

A novela “A Infância de Romeu e Julieta “, uma produção conjunta do SBT e Prime Video, está entrando em suas últimas semanas de exibição. A jovem atriz Yasmin Praddo , que interpreta a personagem Sofia , já começa a se despedir de seu papel. Com apenas 12 anos, Yasmin compartilha suas reflexões e sentimentos sobre essa experiência transformadora.

Participar do elenco de “A Infância de Romeu e Julieta” foi uma experiência marcante para Yasmin . “Fazer parte da novela significou muito para mim porque foi uma longa experiência onde eu aprendi muitas coisas, conheci muitas pessoas e essa etapa da minha vida eu nunca vou esquecer,” declarou a jovem atriz. Para ela, estar envolvida em uma produção de tal magnitude foi uma oportunidade valiosa tanto para seu crescimento pessoal quanto profissional.

Yasmin relembra com carinho o momento mais marcante dessa jornada: “O momento mais marcante para mim foi quando eu cheguei no SBT pela primeira vez e vi que eu realmente consegui conquistar um dos meus maiores sonhos.” Esse primeiro encontro com o ambiente do SBT solidificou a realização de um grande sonho, enchendo-a de orgulho e alegria.

Conforme a novela se aproxima do fim, Yasmin expressa o que sentirá mais falta: “Vou sentir saudades da rotina, das pessoas e, obviamente, de dar vida à minha personagem Sofia, que tanto amo. A Sofia, sem dúvidas, foi uma personagem que abriu grandes portas para minha carreira no audiovisual.” A convivência diária com o elenco e a equipe, bem como a oportunidade de interpretar Sofia , são aspectos que ela levará consigo como lembranças preciosas.

O post A Infância de Romeu e Julieta entra na retal final e atriz Yasmin Praddo se despede apareceu primeiro em EGOBrazil .