Sabrina Sato compartilha cliques no Japão e ganha elogios do namorado, Nicolas Prattes

Desde que embarcou rumo ao Japão para gravar novos episódios para o ‘ Essa Eu Quero Ver ’, quadro do ‘ Fantástico ’, no fim de junho, Sabrina Sato tem compartilhado vários cliques na Terra do Sol Nascente nas redes sociais.

Neste sábado (06), a apresentadora Sabrina Sato usou seu perfil oficial no Instagram para mostrar momentos na cidade de Kyoto , que incluíam imagens com moradores locais. “Konichiwa gozaimasu”, escreveu ela, na legenda da publicação, que pode ser traduzida do japonês para o português como “olá, muito obrigada”.

Entre os elogios, Nicolas Prattes se derreteu pela namorada: “Linda, linda, linda”. O ator não parou por aí e deixou mais um comentário no post: “Fiquei parado na última foto um tempinho…”

Relembre o início do relacionamento de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Os rumores de que Sabrina Sato e Nicolas Prattes estariam vivendo um romance surgiram no início do ano, mas o casal só assumiu o namoro no fim de fevereiro. Este é o primeiro relacionamento da ex-participante do ‘Big Brother Brasil’ depois de se separar do ator Duda Nagle , em março de 2023, após sete anos da união que teve como fruto Zoe , de cinco anos.

