Miller, Bruno e Gil Monteiro em um bate-papo descontraído e polêmico no PodConectar Os três discutiram temas como carreira artística, fé, a contrariedade da Igreja Católica em relação aos leigos assumidamente gays e o lançamento do livro “Será que ele é?” de Gio Monteiro. O Projeto #PodConectar, parte do Programa Conectado com Você, visa contar histórias interessantes e relevantes, abordando temas com humor e descontração para fomentar debates […]O post Miller, Bruno e Gil Monteiro em um bate-papo descontraído e polêmico no PodConectar apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Miller, Bruno e Gil Monteiro em um bate-papo descontraído e polêmico no PodConectar