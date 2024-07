Tiago Ghidotti MC Daniel e MC Ryan agitam e são tietados na final da Dança dos Famosos 2024

MC Daniel e MC Ryan fizeram uma aparição memorável na final da “ Dança dos Famosos 2024 ,” realizada no programa Domingão do Huck . Os artistas, conhecidos por suas músicas de sucesso no cenário do funk, foram bastante tietados pelos fãs presentes e também aproveitaram o momento para demonstrar seu próprio carinho e admiração por outros participantes e celebridades que estavam no evento.

A presença dos dois MCs gerou grande alvoroço entre os fãs e os demais convidados, com muitos pedindo fotos entre os famosos. Tanto MC Daniel quanto MC Ryan mostraram-se bastante acessíveis, interagindo de forma descontraída e alegre com todos. Eles também fizeram questão de expressar seu apoio aos competidores da final, torcendo e vibrando durante as apresentações.

A final da “ Dança dos Famosos ” é um dos momentos mais esperados do programa, reunindo diversas personalidades do mundo artístico e proporcionando um espetáculo de dança e entretenimento para o público. A participação de MC Daniel e MC Ryan trouxe ainda mais brilho e entusiasmo para o evento, consolidando a presença do funk como um dos gêneros musicais de grande destaque no cenário atual.

Foto: Instagram

