Jenny Miranda se declara ao neto mesmo sem poder conhecê-lo

No dia 4 de junho, nasceu Kaleb , filho de Bia Miranda e DJ Buarque . Bia Miranda , neta de Gretchen, estava grávida de 39 semanas e viveu um momento especial com a chegada do bebê. No entanto, a avó de Kaleb, Jenny Miranda , não pôde assistir ao parto.

Bia Miranda, ex-participante do reality “ A Fazenda ”, proibiu a mãe de estar presente no nascimento do neto. Jenny , em um desabafo emocionado no Instagram, revelou o ocorrido enquanto chorava.

Nesta sexta-feira, 5 de julho, Jenny Miranda declarou seu amor ao neto, publicando uma foto da filha com o marido celebrando o ‘mesversário’ de Kaleb com o tema “ Super Kaleb ”, inspirado no jogo Super Mario Bros.

“Minha vida em uma foto. Sigo orando por vocês”, escreveu Jenny Miranda , expressando seu carinho pelo neto, apesar de ainda ser impedida de conhecê-lo pessoalmente.