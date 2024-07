Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Acidente em Birigui: Mãe de Reynaldo Gianecchini escapa ilesa após capotamento

Na última quinta-feira (4), Heloisa Helena, mãe de Reynaldo Gianecchini , viveu um momento de susto na cidade de Birigui, interior de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, a senhora de 81 anos dirigia seu carro pela Avenida Euclides Maragaia quando foi envolvida em um acidente. Segundo relatos policiais, outro veículo avançou o sinal vermelho, obrigando Heloisa a manobrar bruscamente para evitar a colisão. Infelizmente, durante a tentativa de desvio, seu carro acabou colidindo com outro e capotou.

Apesar do impacto, Heloisa foi prontamente socorrida e não corre risco de vida. Até o momento, o motorista responsável pelo incidente não foi localizado, e as autoridades continuam em busca dele, conforme informado pelo G1.

Birigui é a cidade natal de Reynaldo Gianecchini, que atualmente está em São Paulo, onde está em cartaz com o espetáculo musical “Priscilla, A Rainha do Deserto”. Heloisa também é mãe de outras duas filhas do artista, Roberta e Cláudia.

