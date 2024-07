Polêmica “A Grande Conquista”, Vanessa Di Santo, detona ex participantes do reality da Record Durante todo o seu tempo no programa “A Grande Conquista”, Ex participante Vanessa di Santo opina sobre a mãe de Jaqueline, dizendo que “Ela arrasaria no MasterCheff, cozinha super bem”, e critica a postura de Any no jogo, afirmando que “Ela é chata, prometeu entregar tudo e não fez nada”. Além disso, a ex-vilã afirmou […]O post Polêmica “A Grande Conquista”, Vanessa Di Santo, detona ex participantes do reality da Record apareceu primeiro em EGOBrazil.

