Mileide Mihaile faz bazar beneficente em Fortaleza no mês de julho A influenciadora digital Mileide Mihaile anunciou a 5ª edição do Bazar Mulher para os dias 19, 20 e 21 de julho, no shopping RioMar Fortaleza. O evento que ocorre anualmente na Capital tem como objetivo celebrar a diversidade e a força feminina. Nesta edição, o evento beneficiará a Associação Nossa Casa, uma instituição sem fins […]

