Maiara mostra preparativos do casamento de Maraisa: “Quase chorando” Maraisa e Fernando Mocó, já começaram os preparativos para o casamento, que será no dia 3 de outubro. E a irmã dela, Maiara, está acompanhando tudo A cantora Maraisa e seu noivo, Fernando Mocó, já começaram os preparativos para o casamento, que será no dia 3 de outubro. E a irmã dela, Maiara, está acompanhando tudo de perto. Nesta […]O post Maiara mostra preparativos do casamento de Maraisa: “Quase chorando” apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Maiara mostra preparativos do casamento de Maraisa: “Quase chorando”